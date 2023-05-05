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  4. Merakla beklenen Dune 2 filminden resmi fragman geldi! Fragmanı bile heyecanlandırmaya yetti

Merakla beklenen Dune 2 filminden resmi fragman geldi! Fragmanı bile heyecanlandırmaya yetti

05.05.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında gösterime giren Dune filminin ikinci halkası Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den (Dune: Part Two) resmi fragman paylaşıldı. Başrollerini Zendaya ve Timothee Chalemet’in paylaştığı film serisinin ikinci halkasının fragmanı bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Merakla beklenen Dune 2 filminden resmi fragman geldi! Fragmanı bile heyecanlandırmaya yetti

2021 yılında gösterime girerek gişeleri alt üst eden Dune filmi, 10 kategoride Oscar kazanarak büyük ses getirmişti. Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni” kitabından uyarlanan film çok beğenilmişti. Serinin devam filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den (Dune: Part Two) fragman geldi.

TÜRKİYE’DEKİ VİZYON TARİHİ DE KESİNLEŞTİ

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Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğuna oturduğu film, Türkiye'de 3 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek. Devam filmi, insanlığı daha iyi bir geleceğe yönlendirmesini sağlayacak güçlere sahip olan Duke Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu keşfedecek.


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Dune filmi dune dune çöl gezegeni dune serisi

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