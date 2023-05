Merakla beklenen Dune 2 filminden resmi fragman geldi! Fragmanı bile heyecanlandırmaya yetti

2021 yılında gösterime girerek gişeleri alt üst eden Dune filmi, 10 kategoride Oscar kazanarak büyük ses getirmişti. Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan "Dune: Çöl Gezegeni” kitabından uyarlanan film çok beğenilmişti. Serinin devam filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den (Dune: Part Two) fragman geldi.

Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğuna oturduğu film, Türkiye'de 3 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek. Devam filmi, insanlığı daha iyi bir geleceğe yönlendirmesini sağlayacak güçlere sahip olan Duke Paul Atreides'in efsanevi yolculuğunu keşfedecek.

Long Live the Fighters. #DunePartTwo only in theaters November 3. pic.twitter.com/lGMDvLoLOJ