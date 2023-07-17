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Merakla bekleniyor! Apple tarih vermiyor ama... Ekim ayında gelebilir!

17.07.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın M3 çipli yeni iMac'ler merakla bekleniyor. Apple yeni iMac'lerin çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmazken, M3 çipli iMac'lerin ekim ayında gelebileceği öne sürüldü. Görünüşe göre Apple ekim ayında bir lansman yapabilir. İşte detaylar!

Merakla bekleniyor! Apple tarih vermiyor ama... Ekim ayında gelebilir!

M3 çipli iMac merakla beklenirken, Bloomberg'den Mark Gurman'ın Power On bülteninde belirttiğine göre Apple ekim ayında yeni bir ürün lansmanı yapabilir.

ODAK NOKTASI YENİ MAC'LER OLACAK! M3 ÇİPLİ İMAC...

Gurman, muhtemelen iPhone 15 sonrası yapılacak lansmanın odak noktasının yeni Mac'ler olacağı ve M3 çipli iMac'in de bunların arasında olabileceğini ima ediyor.

Gurman daha önce Apple'ın bu yılın sonunda M3 destekli bir iMac çıkarmayı planladığını yazmıştı.

Gurman bu tahmininde oldukça temkinli davranıyor, ancak zamanlama doğru geliyor.

NELER BEKLENİYOR?

Bu, bu sefer form faktöründe herhangi bir değişiklik göreceğimiz anlamına gelmiyor. Geçen haftaki Power On bülteninde Gurman, daha büyük, potansiyel olarak 32 inç'e kadar olan iMac'lerin 2024'ün sonlarına kadar ortaya çıkmayacağını yazdı, bu nedenle bu yenileme sadece şu anda sahip olduğumuz 24 inç modelin özelliklerinin yükseltilmiş bir versiyonu olabilir.

mac

Gurman ayrıca Apple'ın 13 inç MacBook'larında (MacBook Air ve MacBook pro) M3 donanımlı güncellemeler göreceğimizi düşünüyor ancak iPad konusunda net konuşmuyor. iPad Pro'nun OLED ekranlı olası bir M3 versiyonunun önümüzdeki yıl ortaya çıkacağını söylüyor. Daha hızlı bir iPad Air modelinin ise geliştirilmekte olduğuna işaret ediyor.

Gurman daha önce yeni M3 Mac'lerin (en azından iMac ve 13 inç MacBook Air'in) bu yıl ya da önümüzdeki yıl ortaya çıkabileceğini ve yeni söylentilere göre 3nm Apple Silikon çipleri kullanan ilk Mac'ler olabileceğini söylemişti.

Yılın başında, analist Ming-Chi Kuo, yeni M3 Pro / Max çiplerinin 2024'ün ilk yarısında beklendiğini söylemişti.

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Yıl sonu yaklaşırken bu söylentinin doğru çıkıp çıkmayacağı görülmüş olacak.

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Apple iMac

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