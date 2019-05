Merakla bekleniyordu! The Old Guard filmine bakın hangi oyuncu dahil oldu

Love & Basketball, Beyond The Lights, The Secret Life of Bees gibi yapımların yönetmen koltuğuna oturan Gina Prince-Bythewood'ın yönetmenliğini üstlendiği aksiyon türündeki fantastik film The Old Guard'ın oyuncu kadrosuna What Happened to Monday, Ben-Hur, Doğu Ekspresinde Cinayet, Mumya ve son zamanların popüler filmi Aladdin filmlerinden tanıdığımız Marwan Kenzari katıldı. Bilindiği üzere The Old Guard'ın başrolünde Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde, Snow White and the Huntsman, Tully, Prometheus gibi yapımların yıldız oyuncusu Charlize Theron ile Oscarlı adayı film If Beale Street Could Talk'un yıldızı Kiki Layne bulunuyor. The Old Guard'ın Yunan Tanrıları'nı günümüze uyarlayacak olması göze çarpanlar arasında yer alıyor. Thebae Campus'ın prensesi Eetion’un kızı olan Andromecha ve ona eşlik eden diğer Yunan mitolojisinden çıkıp gelen insanlar, 21. yüzyılda, paralı asker olarak çalışıyorlardır. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler, başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet veren siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise onların varlıklarını keşfetmişlerdir. Ölümsüzler anlayacaklardır ki, ölümden çok daha kötü şeyler vardır...