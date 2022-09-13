Meral Akşener'den canlı yayında 'aday' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu tartışacağız demişti biz onlar gibi değiliz'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay gibi bir süre kalırken 6'lı masanın adayının kim olacağı gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili son günlerde muhalefet cephesinden art arda yapılan açıklamalar 'Aday konusunda sorun mu var?' sorusunu akıllara getirirken, 'çoklu aday' seçeneğinin masada olduğu iddia edildi. Bu sabah katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"SAHADAKİ DURUM BELİRLEYECEK. TARTIŞACAĞIZ"

Son kararı 6'lı masayı oluşturan liderlerin vereceğini belirten Akşener "Sayın Kılıçdaroğlu, adayı altılı masanın belirleyeceğini söylemişti. Altılı masayı oluşturan liderlerin kararını seçmenler ve sahadaki durum belirleyecek. Tartışacağız. Biz Cumhur ittifakı gibi değiliz. Orası bir akıl platformu." diye konuştu.

ADAY OLMAMA KARARINDAN VAZGEÇECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya da yanıt veren Akşener "Ben bir sene önce Cumhurbaşkanlığa aday olmayacağımı başbakan olacağımı belirttim. CHP ile yerel seçimlere birlikte girme fikri İYİ Parti'den geldi. Bu durum seçmenin umudunu yükseltti. Parlamenter sisteme geçişin bu masa tarafından yapılacağını düşünüyorum. Tek adayla gidilmenin seçimi kazanmak için avantaj olacağını düşünüyorum." dedi.

"SÖZÜNDE DURACAK BİR ADAY"

Kazanacak bir aday belirleyeceklerini belirten İYİ Parti lideri, "Kazanacak bir aday ve parlamenter sisteme geçilmesi konusunda irade koyacak bir aday... O sözde duracak bir aday olacak. 13. Cumhurbaşkanı altılı masadan çıkacak." ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER'İN TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akşener "Atatürk'ün sözlerini hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum."



