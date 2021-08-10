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Meral Akşener’den Devlet Bahçeli’ye YKS desteği

10.08.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin YKS’de barajın düşürülmesi talebine destek verdi.

Meral Akşener’den Devlet Bahçeli’ye YKS desteği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Sivas’ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Şehir merkezinde esnaflarla bir araya gelen Akşener basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin YKS’de barajın düşürülmesi teklifine destek vereceklerini belirterek, “Millet lehine, gençler lehine, kadınlar lehine, esnaf lehine atılan her adıma parti olarak destek veririz. Bizim millet lehine önerdiğimiz hiçbir şeyi bugüne kadar bu arkadaşlar kabul etmediler. Ama olsun. Geçlerimiz adına atılacak bu adıma, Bahçeli’nin bu teklifine katılıyorum. Derhal Meclise getirsinler. Eğer bir kanunla yapılacaksa bu, İyi Parti olarak biz arkasında durmaya, evet oyu vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Meral Akşener YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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