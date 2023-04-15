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Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı

15.04.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'den dikkat çeken bir istifa geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, partisinden istifa kararı aldı. Özvarinli, istifası sonrası AK Parti'ye katıldı. Özvarinli'ye AK Parti rozetini, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki taktı.

Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılma kararı aldı.

Özvarinli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta!"

ROZETİ MEHMET ÖZHASEKİ TAKTI

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin "Milletvekili Aday Tanıttım Toplantısı"nda konuştu.

Özhaseki, konuşmasının ardından, yıllarca İYİ Parti'de siyaset yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığını yapmış ama gördüklerinden, yaşadıklarından sonra, 'Burada ben bir saniye bile duramam' diyerek ayrıldığını belirttiği Hasan Sami Özvarinli'yi sahneye davet etti.

Özvarinli, bugün burada olmaktan büyük bir şeref duyduğunu ifade ederek, evvela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bütün AK Parti mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Mehmet Özhaseki, AK Parti'ye katılan Özvarinli'ye rozet taktı.

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"SİZDEN VE BU MAZİ ESNASINDA İNCİTTİĞİM HERKESTEN HELALLİK İSTİYORUM"

Hayatını Türk milletinin ve Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geldiği bu noktada, bugün buraya gelmekten şeref duyduğunu belirten Özvarinli, şunları söyledi:

"Sizden ve bu mazi esnasında incittiğim herkesten helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepinizden, kardeşlerimden, sayın bakanımdan helallik istiyorum. Ben, karşı tarafın belki de en çetin ceviz, kaya parçalarından birisi olarak, aldı getirdi sayın bakanım ve bu kutlu davaya tabiri caizse monte etti. Önce size şu sözü veriyorum. Bu 30 gün içerisinde bu kardeşiniz ki hayatımız bunun eserleriyle doludur, durmayacağız. Zafere emin adımlarla gideceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz dize oturup bu memleketin pazarlığını yapanlara emanet etmeyeceğiz."

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Burada gençler olduğunu, hatayı gördükleri yerden dönmenin mesuliyetinin bulunduğunu kaydeden Özvarinli, "Her insan doğruyu söyleyemez. Doğruyu söylemek, bir yandan cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman oradan sırtını dönmeyi de bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz, hem sırtımızı dönüyoruz. Ama ne için, memlekete ihanet çukurunda hizmet etmemek için bugün buradayım. Sizlerle birlikteyim. Önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye kazan, ben bir kepçe, Allah'ın izniyle her yere gidip çalışacağım." diye konuştu.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekili adayları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de konuşma yaptı. (AA)

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