Mercedes-Benz "sürmeyin" uyarısı yaptı! Binlerce araç sahibi şokta

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, geri çağırma kararı alarak binlerce araç sahibini şaşırttı. Şirket, 2006'dan 2012'ye kadar olan 292 bin kadar ML, GL ve R-Class aracı geri çağırıyor.

"ARAÇLARI SÜRMEYİ BIRAKIN" DEYİP GERİ ÇAĞIRDI

CNN'nin haberine göre; Mercedes-Benz, araç sahiplerine, elektrikli fren sisteminin arızalanmasına neden olabilecek olası bir sorun giderilene kadar araçları sürmeyi bırakmalarını tavsiye ediyor.

Mercedes-Benz, nadir durumlarda sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceğini ve araçların fren pedalıyla durdurulmasının mümkün olmayabileceğini açıkladı.

ÜCRETSİZ SAĞLAYACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmayla ilgili onarımlar veya kontroller için herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Buna ek olarak, şirketin araç sahiplerinin servise gidebilmeleri için ücretsiz araç çekici hizmeti sağlayacağı da ifade edildi. Ayrıca, araçları geri çağırmayla ilgili onarıma ihtiyaç duyan ve hemen yapılamayan araç sahiplerinin alternatif ulaşımı için de yardımcı olunabileceği kaydedildi.

Şirkete göre konuyla ilgili herhangi bir kaza yaşanmazken, yaralanma veya ölüm de olmadı.

