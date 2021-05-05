HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Merdiven altına dikkat! Samsun'da 'filtresiz' maske tehlikesi

Merdiven altına dikkat! Samsun'da 'filtresiz' maske tehlikesi

05.05.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denetimler sırasında simitçi, çantacı, telefoncu gibi işyerlerinde satışı yapılan bakteri tutucu filtre bulunmayan maskeler tespit edildi. Samsun Ticaret Odası Medikal Sektör Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Alp Doğru, “İyi bir maske virüse karşı yüzde 90-95 korurken, kötü maskeler yüzde 20-30 oranında korur” dedi.

Merdiven altına dikkat! Samsun'da 'filtresiz' maske tehlikesi

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı maske, hayatın bir parçası oldu.Samsun’da simitçi, saatçi, giyim mağazası, çantası, telefoncu, seyyar tezgah ve bijuteri dükkanlarında maske satılmaya başlandı. Tıbbi bir ürün olan maskelerin satışı ise ya 5’li paketlerde ya 50’li paketlerde ya da tekli bir şekilde yapılıyor. Kentte İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde de hemen hemen her dükkânda maske satışı yapılıyor. Denetimlerde bakteri tutucu filtre bulunmayan maskeler tespit edildi. Talebin yoğun olmasının ardından, uzmanlar; vatandaşları özellikle 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz üretilen maskelere karşı uyarıyor.

Screenshot_32

''KÖTÜ MASKELER YÜZDE 20-30 ORANINDA KORUR''

Maskelerin belirli bir standartta olması gerektiğini ifade eden Samsun Ticaret Odası Medikal Sektör Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Alp Doğru, “İnsanların koronavirüsten korunmak için kullandığı maskelerin, içerisinde Meltblown denilen bir filtrenin olması gerekiyor. 3 katlı maskenin ortasında bu filtrenin olması lazım. Bu filtre yurtdışından geliyor ve herkesin ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretimi yok. Bu nedenle vatandaşların dışarıdan aldığı maskelerin en azından özelliklerine bakması gerekiyor. Öyle maskeler var ki kişiyi nefessiz bırakıyor. Maske kullanımında da ciddi yanlışlar var, tek başına oldukları yerlerde maske kullanan insanlar var. Maskeyi dışarıda, insanların bulunduğu alanlarda takmalıyız. Maskelerin üzerindeki kalite standartlarına kesinlikle bakalım. Kutusuz herhangi bir ambalajı olmayan maskeleri satın almayalım. İyi bir maske virüse karşı yüzde 90-95 korurken, kötü maskeler yüzde 20-30 oranında korur. Vatandaşlar aldıkları maskeleri muhakkak kontrol ederek alsın. Belli bir fiyatın altında olan maskeleri almasınlar. Biz dışarıda bazı maskelere baktık. Bizim yaptığımız denetimlerde birçok maske standartlara uygun değildi” diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Mağazanın camını kıran hırsız, görüldüğünü fark edince kaçtıMağazanın camını kıran hırsız, görüldüğünü fark edince kaçtı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
maske Samsun

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

TBB açıkladı: Aşılama önceliği getirildi

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş reddetti" Nedenini böyle açıkladı

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

En sevdiği fotoğrafını paylaştı: "Gizli cennetimizde çekildi"

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.