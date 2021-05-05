Merdiven altına dikkat! Samsun'da 'filtresiz' maske tehlikesi

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı maske, hayatın bir parçası oldu.Samsun’da simitçi, saatçi, giyim mağazası, çantası, telefoncu, seyyar tezgah ve bijuteri dükkanlarında maske satılmaya başlandı. Tıbbi bir ürün olan maskelerin satışı ise ya 5’li paketlerde ya 50’li paketlerde ya da tekli bir şekilde yapılıyor. Kentte İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde de hemen hemen her dükkânda maske satışı yapılıyor. Denetimlerde bakteri tutucu filtre bulunmayan maskeler tespit edildi. Talebin yoğun olmasının ardından, uzmanlar; vatandaşları özellikle 'merdiven altı' olarak tabir edilen yöntemle izinsiz üretilen maskelere karşı uyarıyor.

''KÖTÜ MASKELER YÜZDE 20-30 ORANINDA KORUR''

Maskelerin belirli bir standartta olması gerektiğini ifade eden Samsun Ticaret Odası Medikal Sektör Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Alp Doğru, “İnsanların koronavirüsten korunmak için kullandığı maskelerin, içerisinde Meltblown denilen bir filtrenin olması gerekiyor. 3 katlı maskenin ortasında bu filtrenin olması lazım. Bu filtre yurtdışından geliyor ve herkesin ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretimi yok. Bu nedenle vatandaşların dışarıdan aldığı maskelerin en azından özelliklerine bakması gerekiyor. Öyle maskeler var ki kişiyi nefessiz bırakıyor. Maske kullanımında da ciddi yanlışlar var, tek başına oldukları yerlerde maske kullanan insanlar var. Maskeyi dışarıda, insanların bulunduğu alanlarda takmalıyız. Maskelerin üzerindeki kalite standartlarına kesinlikle bakalım. Kutusuz herhangi bir ambalajı olmayan maskeleri satın almayalım. İyi bir maske virüse karşı yüzde 90-95 korurken, kötü maskeler yüzde 20-30 oranında korur. Vatandaşlar aldıkları maskeleri muhakkak kontrol ederek alsın. Belli bir fiyatın altında olan maskeleri almasınlar. Biz dışarıda bazı maskelere baktık. Bizim yaptığımız denetimlerde birçok maske standartlara uygun değildi” diye konuştu.

(DHA)

