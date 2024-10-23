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  4. Merdivenleri yardımlarla çıktı! Bülent Ersoy'a "Cenazeme kimse gelmesin" sözleri hatırlatıldı... 'Ben hayatımda bir kez döndüm' çıkışı herkesi şaşırttı

Merdivenleri yardımlarla çıktı! Bülent Ersoy'a "Cenazeme kimse gelmesin" sözleri hatırlatıldı... 'Ben hayatımda bir kez döndüm' çıkışı herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 07:57
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Her açıklaması, her adımı ve her söylediği gündem olan Bülent Ersoy geçtiğimiz ay Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için eleştirilmiş ve 'Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Bülent Ersoy bu defa 'Ben hayatımda bir kez döndüm' çıkışı ile herkesi şaşırttı.

Merdivenleri yardımlarla çıktı! Bülent Ersoy'a "Cenazeme kimse gelmesin" sözleri hatırlatıldı... 'Ben hayatımda bir kez döndüm' çıkışı herkesi şaşırttı

Her söylediği, her konuştuğu ve her açıklamasıyla gündem olmayı başaran Bülent Ersoy geçtiğimiz ay Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için tepki çekmişti.

Aldığı eleştirilerin ardından "Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleriyle uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer etmişti.

Bülent Ersoy son açıklamasıyla yine herkesi şaşırttı. Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü isim merdivenleri iki kişinin yardımı ile çıktı.

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Bülent Ersoy'a "Cenazeme Kimse Gelmesin" sözleri hatırlatıldı ve sözünüzün arkasında mısınız? diye soruldu.

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'BİR KERE DÖNDÜM...'

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Ersoy 'Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem!' sözleriyle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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