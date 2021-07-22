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Merkel’den Türkiye açıklaması

22.07.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yi Suriyeli mülteciler konusunda överek, “Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor” dedi. Türkiye’nin AB ilişkilerine değinen Merkel, “Türkiye’nin AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum” ifadesini kullandı.

Merkel’den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları sırasında Türkiye’yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, “Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum” dedi.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYE OLABİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Türkiye’nin AB ilişkilerine değinen Merkel, “Türkiye’nin AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum” ifadesini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Avrupa Birliği Almanya Türkiye
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