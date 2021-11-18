Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı

Merkez Bankası faiz kararını açıklayarak yüzde 16’dan yüzde 15’e düşürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının kararına sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Erken seçim çağrısını yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Artık DUR Erdoğan" dedi.

"FAİZİ SAVUNANLA BU YOLDA BERABER OLMAM"

Merkez Bankasının faiz kararı öncesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faizi savunanla bu yolda beraber olmam. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." ifadelerini kullanmıştı.



