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  4. Mersin’de plastik fabrikasında yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı... 15 ekip müdahale ediyor

Mersin’de plastik fabrikasında yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı... 15 ekip müdahale ediyor

14.06.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin’de plastik fabrikasında yangın! Alevler tüm fabrikayı sardı... 15 ekip müdahale ediyor

Mersin'de plastik fabrikasında yangın! Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi yeni hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve TOMA araçları yangına müdahaleye başladı.

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1 KİŞİ YARALANDI! YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Müdahale sırasında bir kişinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ekibin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. (İHA)

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