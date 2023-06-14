SON DAKİKA | Başakşehir'de İETT otobüsü kazası! Bariyerleri aşıp alt yola uçtu... Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüsün kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak alt yola uçtuğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberi: Başakşehir'de İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşarak alt yola uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (DHA)
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