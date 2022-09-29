Mersin'deki hain saldırıda, teröristleri püskürtmüştü! Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde, Tece Polisevi'ne gelen 2 kadın terörist, önce silahlı saldırı düzenlendi, ardından da üzerlerinde bombayı patlattı. Edinilen bilgilere göre teröristlerin amacı, içeri girip bombaları bina içinde patlatarak büyük bir katliam yapmaktı.

YARALI HALDE TERÖRİSTLERİ PÜSKÜRTTÜ

Görüntülere de yansıyan o anlarda, teröristlerden biri yavaşça nöbet kulübesine yaklaşarak susturucu takılı silahıyla polis memuru Sedat Gezer’e ateş açtı. İlk ateşte yaralanan Gezer anında silahını çekip teröristleri püskürttü.

TELSİZDEKİ SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya kahramanca direnerek büyük bir facianın önüne geçen şehit polis Sedat Gezer’in son telsiz kaydına ulaşıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, teröristlere karşılık verdikten sonra hemen telsize sarılan Gezer, “Terör saldırısı var. Acil destek yollayın” dedikten sonra kendini dışarı attı. Telsizde “Ben yaralandım” bile demeyen Gezer, yola uzanıp bir ağacı kendine siper ederek teröristlerle çatışmaya başladı. Otomatik tüfeklerle kendisine kurşun yağdırmalarına rağmen teröristlerin bina içine girmelerine engel olan Gezer, hainlerden birini de vurdu. Gezer son kurşununa kadar çatıştı.

KAHRAMAN POLİS, FACİAYI ÖNLEDİ

Bu sırada telsiz anonsu ile silah seslerini duyan bekçi ve polisler olay yerine gelip çatışmaya dahil oldu. Gezer’in sergilediği kahramanlık sayesinde polisevine giremeyen teröristler kaçmayı da başaramayınca üzerlerindeki bombaları patlattı. Gezer kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Kahraman polis, o esnada binada olan polis memurları ve sivillerin hayatını kurtardı.



