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  4. Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

16.02.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında katıldığı Survivor'dan iz bırakarak ayrılan ünlü oyuncu Mert Öcal, Survivor All Star 2022 sezonuna aşk hayatıyla damga vurdu. Sude Burcu ile sevgili olduğunu milyonlara ilan eden Mert Öcal'ın, Makbule Şakalakoğlu ile de birlikte olduğu öne sürüldü. Mert öcal ve Sude Burcu arasındaki ilişkiyi onaylamadığını söyleyen Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu'yu ''Senin kendine saygın yok'' sözleriyle uyardı. Tartışmalar sonrası, Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı'lı poz geldi.

Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Survivor All Star 2022 sezonu, Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşkıyla çalkalanmaya devam ediyor. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığını öne sürdü. Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı geldi.

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığının ortaya çıkması üzerine, Mert Öcal'ı Instagram hesabında takipten çıkan Makbule Şakalakoğlu, uzun bir süredir sessizliğe gömülmüştü. Survivor'ın dün yayınlanan fragmanında, Nisa Bölükbaşı ve Sude Burcu'nun tartıştığı anlar dikkat çekti. Makbule Şakalakoğlu, gece geç saatlerde Nisa Bölükbaşı ile pozunu paylaştı.

Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

NE OLMUŞTU?

Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu'nun Mert Öcal ile aşk yaşadığını öğrenince ada karıştı. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın, Makbule Şakalakoğlu'nu Sude Burcu ile aldattığını öne sürdü.

Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal'ın sevgilisi Makbule Şakalakoğlu, gerçeği öğrenir öğrenmez Mert Öcal'ı takipten çıkardı ve Öcal hakkında yaptığı bütün destek paylaşımlarını sildi.

Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı ve Makbule Şakalakoğlu Survivor 2020 sezonunda birlikte yarışmışlardı.

Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal tarafından aldatıldığı iddia edilen Makbule Şakalakoğlu'ndan Nisa Bölükbaşı paylaşımı!


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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı
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