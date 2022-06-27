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Mert Öcal yanına Sude Burcu'yu yanına alıp poz verdi: Yengenizle ben...

27.06.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 yarışmasında elenen Mert Öcal ve Sude Burcu Türkiye'ye döndüklerinden beri tutkulu bir aşk yaşıyor. Adada ilişkileri olay olan Mert Öcal ve Sude Burcu'dan yeni poz geldi. Mert Öcal'ın pozuna "Evlenin" yorumları yağdı.

Mert Öcal yanına Sude Burcu'yu yanına alıp poz verdi: Yengenizle ben...

Survivor'a aşk ilişkisiyle damga vuran Mert Öcal gündemden düşmüyor. Survivor All Star’da Mert ve Sude'nin aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve Ogeday Girişken, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" sözleriyle uyarmıştı. Daha sonra Nisa ise, takım arkadaşı Sude'ye, Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemişti.

Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu'un Mert Öcal ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Sude, her şeye rağmen Mert'i sevdiğini söylerek ilişkisine devam etme kararı almıştı.

Mert Öcal ve Sude Burcu elenip Türkiye'ye gelince aşklarını herkesin önünde yaşamaya başlamıştı. Her anları sosyal medyadan paylaşan çift yeni paylaşımla dikkat çekti.

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Mert Öcal "Yengenizle ben…" notuyla bir poz paylaştı. Mert Öcal'a hayranları "Çok yakışıyorsunuz", "Evlenin" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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