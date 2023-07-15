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  4. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Dilan Çiçek Deniz göndermeli paylaşım yaptı! Takipleşme sona erdi

Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Dilan Çiçek Deniz göndermeli paylaşım yaptı! Takipleşme sona erdi

15.07.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlulukları kısa süren ikili 5 aylık beraberliğin ardından yollarını ayırdı. Sosyal medyada birbirlerini silen ikiliden Dilan Çiçek Deniz, sessizliği bozarak Instagram hesabında göndermeli bir paylaşım yaptı.

Afra Saraçoğlu'dan ayrıldıktan sonra Dilan Deniz Çiçek ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu uzun süre gündemden düşmemişti. Birliktelikleri çok konuşulan çiftten şaşırtan bir karar geldi. İkili 5 ay süren aşklarını noktaladı.

İkili sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Dilan Çiçek Deniz ayrılığın ardından göndermeli paylaşım yaptı.

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Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aralarındaki anlaşmazlıklardan ve fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı.

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Ayrılık sonrası Instagram'dan birbirini takipten çıkan ve fotoğrafları silen ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

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Ayrılık sonrası sessizliği bozan Dilan Çiçek Deniz'in Instagram hesabında yaptığı paylaşımı olay oldu. Deniz'in attığı hikayede 'Ben Özgürüm' anlamına gelen yabancı bir şarkı dinlediği dikkatlerden kaçmadı.

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Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu sosyal medya Oyuncu

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