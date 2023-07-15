Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Dilan Çiçek Deniz göndermeli paylaşım yaptı! Takipleşme sona erdi

Afra Saraçoğlu'dan ayrıldıktan sonra Dilan Deniz Çiçek ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu uzun süre gündemden düşmemişti. Birliktelikleri çok konuşulan çiftten şaşırtan bir karar geldi. İkili 5 ay süren aşklarını noktaladı.

İkili sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Dilan Çiçek Deniz ayrılığın ardından göndermeli paylaşım yaptı.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aralarındaki anlaşmazlıklardan ve fikir ayrılıklarından dolayı yollarını ayırma kararı aldı.

Ayrılık sonrası Instagram'dan birbirini takipten çıkan ve fotoğrafları silen ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Ayrılık sonrası sessizliği bozan Dilan Çiçek Deniz'in Instagram hesabında yaptığı paylaşımı olay oldu. Deniz'in attığı hikayede 'Ben Özgürüm' anlamına gelen yabancı bir şarkı dinlediği dikkatlerden kaçmadı.



