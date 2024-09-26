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  4. Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş sevgili mi? Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i: Zorlama beni...

Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş sevgili mi? Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i: Zorlama beni...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 08:21
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Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Meryem'in kızı Zeynep'e hayat veren Mina Demirtaş'ın Mert Yazıcıoğlu ile yakınlaştığı iddia ediliyordu. Mert Yazıcıoğlu bu iddialara yanıt veri.

Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş sevgili mi? Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i: Zorlama beni...

Kızıl Goncalar'da Meryem'in kızı Zeynep'e de genç yeteneklerden biri olan Mina Demirtaş hayat veriyor. Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşı Mina Demirtaş ile yakınlaştıkları iddiası gündemdeydi.

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu'na bu iddialar soruldu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Mert Yazıcıoğlu iddialar sorulması üzerine açıklama yaptı.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu "Ne söyleyebilirim izlediği şeylerden yola çıkarak seyircimiz yakıştırdıysa teşekkür ediyorum. Ben bana verilen görevi yapmakla yükümlüyüm, karakterim ne gerektirdiyse onu yapmakla yükümlüyüm" dedi.

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"ZORLAMA BENİ"

'Arkadaşlık aşka döner mi?' sorusuna ise oyuncu 'Yok, kısmet bu işler. Zorlama beni ne istediğini biliyorum size istediğinizi vermeyeceğim' şeklinde yanıt verdi.

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Mert Yazıcıoğlu
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