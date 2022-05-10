Merve Boluğur'dan kendisini eleştirenlere sert gönderme! "Ne diyor bu salak diye..."

2000'li senelerin başlarında Acemi Cadı dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği sütyenli pozuyla çok konuşulmuştu. Çekildiği fotoğraflarla sık sık gündem olan isimden imalı bir hikaye paylaşımı geldi.

MERVE BOLUĞUR'DAN ELEŞTİRİLERE İMALI PAYLAŞIM!

Magazin gündeminde sık sık paylaşımlarıyla yer alan ve eski eşi Murat Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Merve Boluğur, kendisini eleştiren kişilere imalı bir paylaşımda bulundu.

"NE DİYOR BU SALAK DİYE..."

Bir sayfanın gönderisini alıntılayarak kendi hesabında paylaşan Boluğur'un yaptığı paylaşımda "Beni eleştirenleri her zaman dinlerim, ne diyor bu salak diye" sözlerinin yer alması dikkat çekti.

Boluğur, ayrıca tatil esnasında çekildiği bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde derin dekoltesiyle ve elinde gülle poz vermiş ve paylaşımına Rose" (Gül) notunu düşmüştü.

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...



