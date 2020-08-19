Merve Boluğur siyah saçlarına veda etti

Hayranı Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Merve Boluğur son günlerde magazin gündeminde sıklıkla konuşulan isimler arasında yer almayı sürdürüyor. Haziran ayında normalleşme adımlarının atılmasını fırsat bilen Merve Boluğur sevgilisiyle birlikte yaz tatilinin tadını çıkartmıştı. Çeşme’de tatile başlayan çifte kumrular daha sonrasında Bodrum ve Antalya’nın yolunu tutmuştu.



Aradığı mutluluğu Burak Dayı’da bulan Merve Boluğur aşk yeminini bozdu. Aşk sarhoşu olan Merve Boluğur sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Sevgilisi ve kendi adının baş harflerini taşıyan kolyesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Boluğur yaz tatilini bitirip İstanbul’a döndü. İstanbul’a döndükten sonra evinde zaman geçiren Merve Boluğur bu anları sosyal medya hesabından takipçilerine sundu. Uzun süre boyunca evinden ayrı kalan ünlü sanatçı tütsü yaktı ve 1000 parçalık yap-bozuyla buluştu.



2015 yılında bir dergi çekimi için sarı peruk takan güzel sanatçı takipçilerini şaşırtarak bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Yıldız emojisiyle paylaştığı fotoğrafına gelebilecek eleştirelere karşı önlem almak isteyen ünlü isim gönderisindeki yorumları sınırlandırdı. Merve Boluğur yeni tarzı sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Oyuncuya her şeyin yakıştığını söyleyenlerin yanında sarı saçlarını beğenmeyen büyük bir kitle de oluştu.