HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de baba vahşeti! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Eskişehir'de baba vahşeti! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

13.05.2024 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’den kan donduran bir cinayet haberi geldi. Güngör Kart (63), tartıştığı oğlu Yakup Kart’ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Güngör Kart tutuklanırken, dehşete düşüren olayın nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Eskişehir'de baba vahşeti! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, saat 10.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin yanında bulunan ahırda hayvanlarla ilgilenen Güngör Kart, yanına gelen oğlu Yakup Kart’a, iddiaya göre hayvanların bakımını yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Güngör Kart, oğlunu eline geçirdiği bıçakla göğsünden yaraladı.

01

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yakup Kart, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AHIRDAKI-HAYVANLARIN-BAKIMINI-YAPMAYAN-O_53263 (1)

Gözaltına alınan Güngör Kart, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AHIRDAKI-HAYVANLARIN-BAKIMINI-YAPMAYAN-O_53263 (2)

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akrabalar birbirine girdi! Kavganın nedeni şaşkına çevirdiAkrabalar birbirine girdi! Kavganın nedeni şaşkına çevirdi
Tüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşmeTüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme
Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladıZamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
En Çok Okunan Haberler
Tüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

Tüm gözler Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında kritik görüşme

Baba vahşeti! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

Baba vahşeti! Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, sebebi 'pes' dedirtti

İstanbul'da tecavüz ağı! Sayıları gitgide arttı, lisede de devam etti

İstanbul'da tecavüz ağı! Sayıları gitgide arttı, lisede de devam etti

Türkiye'nin kanser haritası açıklandı! O illere dikkat

Türkiye'nin kanser haritası açıklandı! O illere dikkat

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.