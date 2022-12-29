Merve Boluğur yine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndü

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği kısa sürmüştü. Her yerde el ele göz göze olan çiftin boşanması herkesi şaşırtmıştı.

Ancak çift, boşanmalarına rağmen sık sık yan yana görüntüleniyor. Merve Boluğur, 40 gün evli kalıp boşandığı eski eşi Mert Aydın’la bir mekân çıkışı görüntülendi.

İlginç paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu kameraları karşısında görünce çılgına döndü, muhabirle tartıştı. 2. Sayfa'nın haberine göre; ekranlardan uzak olan Boluğur, "Kapatır mısın kamerayı, insanım ben insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsan değilsiniz abi" diyerek tepki gösterdi.





