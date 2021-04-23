Merve Çağıran yeni dizisi için imaj tazeledi

Güzel oyuncu Merve Çağıran, başrolünde yer alacağı iddialı bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Süreç Film yapımcılığında Atv ekranlarında yayınlanacak olan ‘Kalp Yarası’ dizisinin başrolünde Nilgün karakterine hayat verecek olan oyuncu, yeni rolü için kampa girdi ve imaj değişikliği yaptı. Yeni imajıyla izleyenlerin karşısına çıkacak olan Çağıran, şu sıralar görüntü vermemeyi tercih ediyor.

Bir organizasyon firmasının sahibi olan Nilgün karakterine hayat verecek olan oyuncu, dizide Ferit ile nişanlıyken başına gelenleri ekrana yansıtacak. Güzel oyuncu, senaryosunu Sema Erol ve Mahir Erol’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu ‘Kalp Yarası’ dizisiyle izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.



