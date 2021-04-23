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Merve Çağıran yeni dizisi için imaj tazeledi

23.04.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Çağıran, yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Kalp Yarası dizisiyle iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanan oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Merve Çağıran yeni dizisi için imaj tazeledi

Güzel oyuncu Merve Çağıran, başrolünde yer alacağı iddialı bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Süreç Film yapımcılığında Atv ekranlarında yayınlanacak olan ‘Kalp Yarası’ dizisinin başrolünde Nilgün karakterine hayat verecek olan oyuncu, yeni rolü için kampa girdi ve imaj değişikliği yaptı. Yeni imajıyla izleyenlerin karşısına çıkacak olan Çağıran, şu sıralar görüntü vermemeyi tercih ediyor.

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Bir organizasyon firmasının sahibi olan Nilgün karakterine hayat verecek olan oyuncu, dizide Ferit ile nişanlıyken başına gelenleri ekrana yansıtacak. Güzel oyuncu, senaryosunu Sema Erol ve Mahir Erol’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu ‘Kalp Yarası’ dizisiyle izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.


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