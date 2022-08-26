Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Survivor'un ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, ilerleyen yıllarda rol aldığı yapımlarla ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Şimdilerde sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan Oflaz, paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi.

Oflaz, fit vücuduyla görenleri kıskandırdı.

İlk olarak, 'Var mısın Yok musun?' adlı programa katılan Merve Oflaz, ardından Survivor'a katıldı ve birinci olarak tamamladı.

Survivor'un ardından ekran önü projelerinde rol alarak adını duyurdu.

Bir süredir, iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor.





