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  4. Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

26.08.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Merve Oflaz, tatil karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu defa renkli bikinisiyle pozunu paylaşan Oflaz, fit vücuduyla Instagram'ı salladı.

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Survivor'un ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, ilerleyen yıllarda rol aldığı yapımlarla ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu. Şimdilerde sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan Oflaz, paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi.

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Oflaz, fit vücuduyla görenleri kıskandırdı.

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

İlk olarak, 'Var mısın Yok musun?' adlı programa katılan Merve Oflaz, ardından Survivor'a katıldı ve birinci olarak tamamladı.

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Survivor'un ardından ekran önü projelerinde rol alarak adını duyurdu.

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Bir süredir, iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

Merve Oflaz renkli bikinisiyle poz verdi! Fit vücuduyla adeta şov yaptı

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bikini Merve Oflaz sosyal medya ele
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