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Meryem Uzerli kızlarıyla Berlin sokaklarında

06.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile Berlin sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Meryem Uzerli kızlarıyla Berlin sokaklarında

Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, önceki gün Lily Koi ve Lara Jemine ile birlikte vakit geçirdi. Ünlü oyuncu, kızlarıyla Berlin sokaklarında yürüyüşe çıktı.

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Uzerli, küçük kızı Lily Koi’yi pusetiyle gezdirirken, minik köpeklerini de Lara Jemine dolaştırdı. O anlarda objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen Uzerli, fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

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"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"

Öte yandan daha önce çalışan kadınların gücünden bahseden Meryem Uzerli, "Siz de çalışan bir kadınsınız. Çocuğunuzun babası (Can Ateş) size ve kızına destek oluyor mu?" sorusuna şu yanıtı vererek sitem etmişti:

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Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü.

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"BAĞLANTISI KALMADI"

Muhabirlerin, "Kızınız babasını soruyor mu?" sorusu üzerine Uzerli, "Çocuğumun babasıyla hiçbir bağlantısı kalmamıştır" diyerek sözünü tekrarlamıştı.

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2 ÇOCUĞU VAR

Meryem Uzerli, bir dönem Can Ateş ile aşk yaşamıştı. Çiftin bu birlikteliğinden Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.
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Geçtiğimiz senelerde de Amerikalı aşkıyla birlikte objektif karşısına geçen Uzerli, kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kısa süre sonra yollarını ayırmıştı.

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Meryem Uzerli
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