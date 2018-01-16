Meryem Uzerli'den sürpriz imza!

İşte, PH7 Talent'ten yapılan açıklama;

PH7 Talent menajerlik şirketi olarak Meryem Uzerli ile bundan böyle Türkiye ve tüm Dünyada birlikte çalışacağımızın mutlu haberini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

PH7; sektörlerinde bilinen ve önde gelen GNL Entertainment, ID İletişim ve Sprint firmalarının iş birliği ile hayata geçirilmiş olup, müzik, film, tv ve spor sektörlerinin önde gelen isimlerinin temsilciliği ve menajerliği alanlarında hizmet vermektedir.

PH7 olarak, Türkiye dışında tüm dünyada da kariyer yapabilecek sanatçılarla çalışmaktayız ve bu bağlamda Meryem Uzerli ile yaptığımız işbirliği ile hem yurt içinde hem de yurt dışında birlikte projeler yapmayı planlamaktayız. (Medyatava)

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