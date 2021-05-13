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Mescid'i Aksa'da bayram namazı

13.05.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Mescid'i Aksa'da bayram namazı

İsrail güçlerinin müdahalelerine rağmen Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.


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Bayram namazı İsrail

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