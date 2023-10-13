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  4. Mescid-i Aksa'da müdahale! İsrail plastik mermi ve gaz kullandı

Mescid-i Aksa'da müdahale! İsrail plastik mermi ve gaz kullandı

13.10.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyenlere gaz, plastik mermi ve atlı polislerle müdahale etti. Öte yandan Mescid-i Aksa'da yeni bir müdahale yaşandı. İsrail polislerine 3 evin çatısından ateş açıldı.

Mescid-i Aksa'da müdahale! İsrail plastik mermi ve gaz kullandı

İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

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GAZ VE ATLI POLİSLERLE MÜDAHALE

Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu. İsrail polisi, kalabalık bir Filistinli gruba ise gaz, plastik mermi ve atlı polislerle müdahale etti.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTIRILDI

Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü.

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YENİ MÜDAHALE

Mescid-i Aksa'da yeni bir müdahale yaşandı. Camiye yakın 3 evin çatısından polise silahla ateş açıldı. İsrail polisi evlerin kapısını tek tek çalarak bölgede ilerledi. İsrail askerlerinin ellerinin silahlarının tetiğinde, el bombaları ile birlikte sokaklarda gezmesi dikkat çekti.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İsrail mescidi aksa

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