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  4. Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler! Skandal görüntü

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler! Skandal görüntü

11.05.2021 03:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir ağaçta yangın çıkması paniğe neden oldu. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler ise büyük tepki çekti. Mescid-i Aksa'daki yangını gören İsrailliler büyük sevinç yaşadı.

İsrail, Doğu Kudüs'te süren gerginlik sonrası Gazze'de sivilleri hedef aldı. Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 9'u çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybettiği bildirilmişti. yapılan son açıklamada ise 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırı sonrası başta Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyundan tepkiler gelirken İsrail ise tehditlerini sürdürdü. İsrail başbakanı Netanyahu Filistin'e tehditlerini sürdürdü. Öte yandan İsrail'in saldırılarında Hamas'ın bir komutanının öldürüldüğü iddia edildi.

BAHÇEDE BULUNAN BİR AĞAÇ YANDI

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs'te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bulunan bir ağaçta yangın çıktı.

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Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa'nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ağacın İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle alev aldığı öne sürüldü.

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FANTİK İSRAİLLİLERDEN KUTLAMA

Bu sırada ise fanatik İsraillilerin bayraklarla meydanlarda kutlama yapması tepkiyle karşılandı.

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Mescid-i Aksa çevresinde toplanan İsraillilerin şarkılar söylenerek sevinç çığlıkları attıkları görüldü. Söz konusu görüntüler büyük tepki çekti.

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