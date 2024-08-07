Mesleklere göre erkeklerin yatak odası performansını değerlendirdi! "Bu işi yapan erkekler en iyisi"

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündem yaratmaya devam eden fenomen isim Katija Cortez bu kez yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fenomen isim mesleklere göre erkeklerin cinsel performanslarını sıraladığı bir liste paylaştı.

4 basamakta inceleme yapan Cortez, "Dördüncü sırada kişisel antrenörler yer alıyor. Bu, iyi bir güce ve dayanıklılığa sahip oldukları ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürdükleri anlamına geliyor. Bu, yatak odasında harika bir şekilde işe yarıyor. Üçüncü sırada ise cerrahlar ve fizyoterapistler gibi insan vücudunun nasıl çalıştığına dair güçlü bir anlayışa sahip olan sağlık personeli olarak çalışan erkekler yer alıyor. Kadın anatomisi konusunda üniversite düzeyinde bilgiye sahip olan herhangi birinin yatakta inanılmaz derecede iyi olması şaşırtıcı olmamalı" dedi.

Listesinin ilk iki sırasında profesyonel sporcular ve inşaat işçilerinin yer aldığını belirten Cortez, "Sporcuların vücutlarıyla ve onları nasıl hareket ettirecekleriyle çok daha fazla uyum içinde olduklarını fark ettim. Bu yüzden onlara ikinci sırayı veriyorum. İlk sırada inşaat işçileri yer alıyor" diye konuştu.