Messi'nin kuzeninden flaş itiraf! "Onu öldüreceğiz"

"NEWELL'S OLD BOYS FORMASI GİYMEK İSTERDİM"

Öte yandan Lionel Messi, geçtiğimiz sene TyC Sports'a verdiği bir röportajda kariyerini Newell's Old Boys'da bitirmek istediğini, ancak bu kararı almak için ailesinin fikrinin daha önemli olduğunu açıklamıştı. Messi: "Küçüklüğümden beri Newell's Old Boys forması giymek isterdim. Ancak bir ailem var. Bana her şeyi veren ve sakinliğimi yaşayabildiğim bir ailem. Şu an çocuklarıma iyi bir gelecek verecek bir yerde yaşıyorum. Bu durum Arjantin'e dönme hayallerimden daha önemli. Böyle bir karar alacaksak ailemle birlikte alacağız" ifadelerini kullandı.