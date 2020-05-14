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  4. Messi'nin kuzeninden flaş itiraf! "Onu öldüreceğiz"

Messi'nin kuzeninden flaş itiraf! "Onu öldüreceğiz"

İSPANYA HABERLERİ  | 14.05.2020 20:02 | Son Güncelleme

Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi için kuzeni Maxi Biancucchi'den flaş bir itiraf geldi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin kuzeni Maxi Biancucchi'den çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ole.com.ar'a açıklamalarda bulunan Maxi Biancucchi, kuzeni Messi'nin küçükken ülkesi Arjantin'de futbol oynadığı yıllarda ölüm tehtidi aldığını ifade etti.

"ONU ÖLDÜRECEĞİZ"

Messi'nin çocukluk yıllarında kendisinden büyüklerle oynadığını ifade eden Maxi Biancucchi: "Çocukken Messi ile birlikte kendimizden büyüklerle futbol oynardık. Messi o kadar iyi oynardı ki bir gün futbol oynadığımız kişiler bana gelip "Bu delilik. Onu (Messi) oyundan çıkarın. Yoksa onu öldüreceğiz" demişti. Ona karşı herkes sert oynardı ancak Leo bunların hepsine katlanırdı. O 8-9 yaşındayken kulüplerde oynamaya başladı. Bazen sırf onu izlemek için erken kalkar ve antrenmanlarını, maçlarını izlemeye giderdim. Etkileyici şeyler yapardı. İnanamazdım." ifadelerini kullandı.

"ÇÜNKÜ ŞEHİR BİR CEHENNEM"

"Leo'nun ülkesi Arjantin'e karşı çok büyük sevgisi var. İnsanlar bunu anlayamıyor. Onu Newell's Old Boys forması altında görmek benim hayalim. Ancak durumlar çok karışık olduğu için bunu gerçekleşmesi zor bir hayal olarak görüyorum. Çünkü şehir bir cehennem. Güvenlik problemleri var. Messi'nin bir Classico'da oynadığını ya da çocuklarının burada bir okula gittiğini hayal edin. Çok zor"

"NEWELL'S OLD BOYS FORMASI GİYMEK İSTERDİM"

Öte yandan Lionel Messi, geçtiğimiz sene TyC Sports'a verdiği bir röportajda kariyerini Newell's Old Boys'da bitirmek istediğini, ancak bu kararı almak için ailesinin fikrinin daha önemli olduğunu açıklamıştı. Messi: "Küçüklüğümden beri Newell's Old Boys forması giymek isterdim. Ancak bir ailem var. Bana her şeyi veren ve sakinliğimi yaşayabildiğim bir ailem. Şu an çocuklarıma iyi bir gelecek verecek bir yerde yaşıyorum. Bu durum Arjantin'e dönme hayallerimden daha önemli. Böyle bir karar alacaksak ailemle birlikte alacağız" ifadelerini kullandı.


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