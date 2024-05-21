16 ay sonra ortaya çıkan 'sır' herkesi dehşete düşürdü! Kayalıktan düşmemiş, kocası iterek öldürmüş

Yalova'nın Altınova ilçesinde 16 ay önce fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Semiha S.'nin şüpheli ölümünde; aylar sonra çok önemli gelişmeler yaşandı. Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Semiha S.'nin kocası E.N.S'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı yönündeki şüphelerine yoğunlaştı.

15 AY BOYUNCA TAKİBE ALINDI

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlayan ekiplerin 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürüttüğü çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli durumlar ortaya çıktı.

ÜLKE ÇAPINDA UZMANLARDAN OLUŞAN BİR HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi.

KARISINI KAYALIKTAN İTEREK ÖLDÜRMÜŞ

Elde edilen bilgiler ışığında Semiha S.'nin itilerek ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

16 AY SONRA TUTUKLANDI

"Eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan E.N.S., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Semiha S, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





