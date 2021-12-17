Meta'dan Andrew Bosworth, şaşırtıcı açıklamaları ile gündeme oturdu

Şirketin üst düzey yöneticisi Pazar günü yayınlanan yeni bir röportajda, Facebook yayılan yanlış bilgilerden “bireysel insanlar” sorumlu dedi. Silikon Vadisi’nde Facebook (yeni adıyla Meta) CEO’su Mark Zuckerberg’in güvenilir bir yardımcısı olarak itibar kazanan Andrew Bosworth, şirketin Kovid-19 ve diğer konular hakkında yanlış bilgileri güçlendirdiğini söyleyen eleştirmenleri topa tuttu.

"SEÇİM ONLARIN" YANITI

Bosworth, röportajda, "Bir şeyi paylaşmayı ya da paylaşmamayı seçenler onlar” dedi. Bosworth, platformdaki yanlış bilgilerin düzenlenmesinin, bazı insanların gözünde sadece olumsuz olan içeriği kaldırmak anlamına geldiğini açıkladı.

Bosworth, Facebook’a 2006 yılında katıldı ve reklam gelirlerini artırmak da dahil olmak üzere bir dizi önemli girişim üzerinde çalıştı. Gelecek yıl, Facebook’un ana şirketi Meta’nın baş teknoloji sorumlusu olacak.

Şirketin aşı tereddütüne katkıda bulunabilecek veya başka bir şekilde dünyanın pandemi yanıtına etki edecek en azından bazı yanlış bilgileri yaymadaki rolü hakkında, Bosworth suçu yine bu tür bilgileri yayan kullanıcılara attı. “Bu onların seçimi. Bunu yapmalarına izin verilir. O insanlarda hata aramak gerekli. Facebook ile ilgili bir sorununuz yok. Bunu bana yükleyemezsin” dedi.

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