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Meta'nın 2 numarası Sheryl Sandberg görevinden ayrılıyor! Zuckerberg: "Bir devrin sonu"

02.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın 2 numarası olarak gösterilen COO Sheryl Sandberg, 14 yıl sonra Meta'dan ayrılıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu kararı “bir devrin sonu” olarak nitelendirdi.

Meta'nın 2 numarası Sheryl Sandberg görevinden ayrılıyor! Zuckerberg: "Bir devrin sonu"

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinden ayrılık haberi geldi.

META'DA BÜYÜK AYRILIK! TEPE YÖNETİCİ SANDBERG GİDİYOR

Meta'nın 2 numarası olarak gösterilen Sheryl Sandberg, 14 yıl sonra Meta COO'su görevinden ayrılacak. Sandberg, Meta'nın yönetim kurulundaki yerini ise koruyacak.

Sandberg, Facebook'un bugünkü sosyal medya devine dönüşmesine yardımcı olmuştu.

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Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise Sandberg'in ayrılık kararını açıklamasından sonra kişisel Facebook hesabından bir paylaşım yaparak "Bir devrin sonu. 14 yıl sonra, iyi arkadaşım ve ortağım Sheryl Sandberg Meta'nın COO'su görevinden ayrılıyor. Bu şirketi Sheryl ile yönetmeyi özleyeceğim." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mark Zuckerberg
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