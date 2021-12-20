Meta, yılın en kötü şirketi oldu!

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ekim ayında düzenlenen Facebook Connect etkinliğinde, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının "Meta" olacağını duyurmuştu. Metaverse konusunda büyük planları olan Meta şirketi, adını değiştirmesine rağmen eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor gibi görünüyor. En azından yapılan bir anket, bize bunu gösteriyor.

YILIN EN KÖTÜ ŞİRKETİ: META

Yahoo Finance tarafından yapılan bir ankete göre, "Yılın Şirketi" Microsoft olarak belirlenirken, Facebook/Meta, oyların yüzde 8'ini alarak 2021'in en kötü şirketi olarak seçildi. 1000'den fazla kişinin katıldığı ankete göre Facebook, ikinci sırada yer alan Çinli e-ticaret platformu Alibaba'ya kıyasla yüzde 50 daha fazla oy aldı.

Ankete katılanlar, sansürle ilgili endişeler ve Instagram'ın çocukların ve gençlerin akıl sağlığı üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere Facebook'u pek çok konuda eleştirdi.

"KENDİSİNİ KURTARABİLİR"

Ankete yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 30'u, Facebook veya Meta'nın kendisini kurtarabileceğini söyledi. Bir katılımcı ise Facebook'un yaptıklarını kabul ederek ve özür dileyerek, bir vakfa kârının önemli bir miktarını bağışlayıp kendisini kurtarabileceğini belirtti.

