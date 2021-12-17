HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı

Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı

17.12.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaların sahibi Meta şirketi, yedi adet izleme şirketini, kendi platformlarında kullanıcıları hedef almasını engellemek için yasakladığını duyurdu.

Siber ajanlık yapan ve kullanıcıları hedef alan firmalar Meta platformlarında yasaklandı

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi uygulamaların sahibi Meta şirketi, yedi adet izleme şirketini, kendi platformlarında kullanıcıları hedef almasını engellemek için yasakladığını duyurdu.

Meta'nın hazırladığı yeni rapora göre, yaklaşık 50 bin kullanıcı "kötü niyetli aktivite" uyarısı alabilir.

Şirket, izleme şirketlerini sahte hesaplar üretmek, hedef kitleyle uygulamalar üzerinden arkadaş olmak, karşılıklı takipleşmek ve hacklemek gibi faaliyetler üzerinden bilgi toplamakla suçladı.

Bu şirketlerin özellikle gazetecileri ve insan hakları aktivistlerini hedef aldığını belirten Meta, raporunda, aylar süren araştırmanın sonucunda Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden izleme faaliyeti yürüten 1.500 hesabın askıya alındığını duyurdu.

Meta'ya göre bu şirketler, dünya genelinde çeşitli müşterileri için 100'den fazla ülkede yaşayan binlerce kişiyi hedef aldı ve bilgi toplamaya çalıştı.

Bu yılın başında Pegasus isimli casus yazılımın da Whatsapp üzerinden yazılımı yayarak binlerce kişiyi hedef aldığı ortaya çıkmış; Facebook buna karşı yasal süreçleri başlatacağını açıklamıştı. Pegasus'un sahibi NSO Grup'u ABD hükümeti de kara listeye almış ve yabancı hükümetler adına bireyleri hedef almakla suçlamıştı.

Meta güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, yeni raporun sunumunda "İzleme ve takip endüstrisi bir şirketten çok daha büyük" dedi.

Meta'nın isim isim açıkladığı şirketler arasında İsrail'den Black Cube isimli şirket de var. Şirket, Harvey Weinstein tarafından kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınları gizlice takip etmek için tutulmuştu.

Reuters'a konuyla ilgili açıklama yapan Black Cube, "hackleme ya da yasa dışı faaliyetle izleme yaptığı" iddialarını reddetmiş; "faaliyetlerinin yerel yasalarla uyumlu olduğunu" savunmuştu.

Meta'nın açıklamasına göre, yasaklanan şirketlerin izleme faaliyetlerinin hedefi olan kullanıcılar, önümüzdeki günlerde detay verilmeden otomatik olarak "kötü niyetli aktivite" uyarısı alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Sosyal medyanın gündeminde! Hortumda yıkılan evinde piyano çaldıSosyal medyanın gündeminde! Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı
Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Vatandaşlar isyan etti! 266 bin TL'lik araba 456 bin TL oldu

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltında

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltında

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.