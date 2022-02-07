Metaverse gündemden hiç düşmüyor! Rusya'dan endişelendiren uyarı

Metaverse, insanların sanal gerçeklik (VR) başlıkları artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, toplantı yapabileceği, çalışabileceği ve oyun oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanıyor. Metaverse'ün son dönemde yükselen bir trend haline gelmesi ise adını Meta olarak değiştiren Facebook'un ve şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in metaverse planlarına dayanıyor. Ancak planlar tam olarak faaliyete geçmeden dahi, halihazırda kullanılabilen metaverse alanlarında cinsel taciz skandallarının yaşandığı görülüyor. Tüm bunlar gelecekte metaverse'te potansiyel suçların yaşanabileceğine yönelik endişelerin artmasına neden oluyor. Rusya'daki düzenleyiciler ise tam da bu noktaya dikkat çekmiş durumda.

RUSYA, METAVERSE UYARISI YAYINLADI

Russia Today'in haberine göre; Rusya'da kitle iletişim araçlarını izlemekten sorumlu federal kurum olan Roskomnadzor Bilimsel Teknik Merkezi, insanların ulusal sınırların ötesinde etkileşime girebildiği VR alanlarının potansiyel risklerini ve olasılıklarını değerlendiren bir rapor yayınladı.

Rapora göre, metaverse, sınır düzenlemelerini ihlal edebilecek farklı milletlerden insanlar arasındaki ticaret de dahil olmak üzere kripto para biriminde gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerde kullanılabilir. Yazarlar, sanal alanların uyuşturucu ticareti veya diğer yasaklı maddelerin ticareti için olgunlaşacağını iddia ediyor.

"EN SAVUNMASIZ GRUP OLAN ÇOCUKLARI ETKİLEYEBİLİR" UYARISI

Raporda ayrıca sanal etkileşimin insan davranışı üzerindeki sonuçlarıyla ilgili endişelere de değiniliyor.

Bu noktada, "Metaverse'de yer alma nedeniyle algının dönüşümü, toplum üzerinde anlamlı bir kültürel etkiye sahip olacak ve sanal bir avatar kullanımı nedeniyle ahlaki ve etik normların önemini azaltmak da dahil olmak üzere sosyal davranışı değiştirecek" yazısı dikkat çekiyor. Bunun özellikle "yeni metaverse'deki en savunmasız grup" olan çocukları etkileyebileceği konusunda uyarıyorlar.

Rapor, sanal gerçekliğin potansiyel risklerini değerlendirmenin yanı sıra, video oyunlarına ve çevrimiçi eğlence biçimlerine artan talep gibi yeni pazar yerlerinin büyümesi de dahil olmak üzere olasılıklarına genel bir bakış sunuyor.

Ayrıca, artan çevrimiçi yaşamın yeni siyasi faaliyet biçimlerini mümkün kıldığı iddia edilirken, çevrimiçi profilini kullanarak iklim değişikliğinin tehlikeleri konusunda farkındalık yaratan aktivist Greta Thunberg'e atıfta bulunuluyor.

