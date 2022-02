Simpsonlar'ın bir kehaneti daha sosyal medyada gündem oldu! Metaverse detayını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Dünyaca ünlü bir dizi olan Simpsonlar (The Simpsons), özellikle içindeki kehanetlerle gündemde. Dizinin Donald Trump'ın başkanlığından, Kovid-19 pandemisine ve hatta 11 Eylül saldırılarına kadar geleceği tahmin etme konusunda sahip olduğu beceri yadsınamaz. Üstelik bunu dizinin hayranları da kabul etmekte. Şimdi ise dizinin izleyicileri, sosyal medyada Simpsonlar'ın son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan ve özellikle Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in geleceğe yönelik planları ile tekrar gündeme gelen bir konu hakkında kehanete sahip olduğunu söylediler; Metaverse'e.

Dizinin sosyal medyadaki hayranları tarafından Simpsonlar'ın 10 yıldan fazla bir süre önce metaverse'ü öngördüğü iddia edildi. Söylenenlere göre, metaverse öngörüsü 2011'de yayınlanan 23. sezondaki Holidays of Futre Passed bölümünde geçti. Bu bölüm, ilk olarak Lisa Simpsons'ın "ultra net" içine girdiğini gösteriyor. İnsanların, sanal gerçeklik dünyasına oldukça benzeyen sahnelerde sürekleyici bir çevrimiçi dünyada etkileşime girdiği görülüyor.

