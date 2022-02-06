Simpsonlar'ın bir kehaneti daha sosyal medyada gündem oldu! Metaverse detayını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Dünyaca ünlü bir dizi olan Simpsonlar (The Simpsons), özellikle içindeki kehanetlerle gündemde. Dizinin Donald Trump'ın başkanlığından, Kovid-19 pandemisine ve hatta 11 Eylül saldırılarına kadar geleceği tahmin etme konusunda sahip olduğu beceri yadsınamaz. Üstelik bunu dizinin hayranları da kabul etmekte. Şimdi ise dizinin izleyicileri, sosyal medyada Simpsonlar'ın son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan ve özellikle Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in geleceğe yönelik planları ile tekrar gündeme gelen bir konu hakkında kehanete sahip olduğunu söylediler; Metaverse'e.

SIMPSONLAR'DAKİ METAVERSE DETAYI OLAY OLDU!

Dizinin sosyal medyadaki hayranları tarafından Simpsonlar'ın 10 yıldan fazla bir süre önce metaverse'ü öngördüğü iddia edildi. Söylenenlere göre, metaverse öngörüsü 2011'de yayınlanan 23. sezondaki Holidays of Futre Passed bölümünde geçti. Bu bölüm, ilk olarak Lisa Simpsons'ın "ultra net" içine girdiğini gösteriyor. İnsanların, sanal gerçeklik dünyasına oldukça benzeyen sahnelerde sürekleyici bir çevrimiçi dünyada etkileşime girdiği görülüyor.

Sosyal medyadaki bir kullanıcı, "Simpsonlar 2011'de metaverse'ü tahmin etti" diyerek deyim yerindeyse tartışmanın fitilini ateşledi. Diğer kullanıcılar ise bu fikre oldukça ikna oldu. Başka biri olayın başka bir boyutuna dikkat çekti ve şunu yazdı: "Simpsonlar metaverse'ü tahmin mi etti yoksa Mark Zuckerberg bu fikri Simpsonlar'dan mı çaldı?"

Daha önce de söylediğimiz gibi, Simpsonlar pek çok olaya ilişkin yakın tahminlerde bulundu. Metaverse öngörüsü ise deyim yerindeyse sosyal medyayı salladı. Ancak bu tahmin Simpsonlar'ın son tahmini olacağa da benzemiyor.

METAVERSE NEDİR?

Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıkmıştır. Metaverse, insanların sanal gerçeklik (VR) başlıkları artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri, akıllı telefon uygulamaları veya diğer cihazları kullanarak buluşabileceği, toplantı yapabileceği, çalışabileceği ve oyun oynayabileceği sonsuz, birbirine bağlı sanal topluluklardan oluşan bir dünya olarak tanımlanıyor. Gelecekte insanların toplantı yapmak, çeşitli türden etkinliklere katılmak veya sosyalleşmek için sanal gerçeklik başlıklarını kullanmalarına yönelik kavramsal bir fikre atıfta bulunan metaverse, internet sonrası yeni bir çağı başlatacak gibi görünüyor. Özellikle Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesi ve metaverse planlarını açıklaması ile çok konuşulan bu fikir diğer ünlü şirketlerin de dikkatini çekmiş durumda.



