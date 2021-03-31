Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (31 Mart Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısına fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep'in batı kesimleri ile Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0 m, kuzeyi 5,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.