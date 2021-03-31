Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (31 Mart Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ile Bolu, Düzce ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.