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Meteoroloji'den 'İstanbul'a kar geliyor' iddiasına açıklama

05.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 'İstanbul'a kar geliyor' iddiasına açıklama

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'İstanbul'da Ocak ayında kar yağışı bekleniyor' haberleriyle ilgili kar yağışı açıklamalarının bilgilerinin dışında yapıldığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği' haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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