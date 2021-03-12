Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.
Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.
Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan hafta sonu yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken Ege ve Akdeniz'in bazı kısımlarında pazar günü yağmur bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı