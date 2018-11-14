Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.
En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.
Bugün etkili olan sağanak yağış çarşamba günü de devam edecek. Yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
13 Kasım Salı günü İstanbul'da yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 12 derece olacak ancak hissedilen hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak.
14 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 10 derece civarında olacak.
15 Kasım Perşembe günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 9 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 11 derece civarında olacak.
16 Kasım Cuma günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 11 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 8 derece civarında olacak.
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