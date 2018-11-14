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Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 01:11 | Son Güncelleme

Türkiye, çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı bugün Bolu dolaylarında karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterecek. İstanbul'da ise hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının ise hafta boyunca 9-11 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul'da bu hafta beklenen hava durumu detayları.

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları 6- 12 derece arasında azalacak. Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kar yağışı görülecek.

En yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bugün etkili olan sağanak yağış çarşamba günü de devam edecek. Yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Şanlıurfa'nın ve Elazığ'ın doğusunda da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

BUZLANMALARA KARŞI DİKKAT

Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

13 KASIM SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

13 Kasım Salı günü İstanbul'da yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 12 derece olacak ancak hissedilen hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak.

14 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

14 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 10 derece civarında olacak.

15 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

15 Kasım Perşembe günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 9 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 11 derece civarında olacak.

16 KASIM CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

16 Kasım Cuma günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 11 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 8 derece civarında olacak.


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Türkiye hava durumu Karadeniz Doğu Anadolu kar yağışı 13 Kasım Salı günü İstanbul'da hava durumu

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