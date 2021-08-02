Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (2 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre bugün İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Edirne'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.
ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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