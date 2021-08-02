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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (2 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

02.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ağustos verilerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bugün İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Edirne'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (2 Ağustos 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI UYARISI

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNE OLACAK

Meteoroloji'nin maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre bugün İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Edirne'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.

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2 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
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