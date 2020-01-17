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  4. Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 18 Ocak Cumartesi (yarın) karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Hava durumuyla ilgili son tahminlere göre hafta sonu planı yapanlara kötü haber... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

KAR GELİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMAYA DİKKAT!

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

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