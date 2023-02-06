Meteoroloji il il açıkladı! Şiddetli olacak... İstanbullulara önemli uyarı 'Bu saatten önce evinize dönün' Son dakika 6-11 Şubat hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin günlerdir devam eden uyarılarının ardından başta İstanbul olmak üzere yurt geneli için önemli uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı bilgilere göre ülke genelinin bugün çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Ülkenin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, ülkenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden kuvvetli, Marmara, Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Doğu kesimlerde soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yaptı.

İBB'DEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda "Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli, doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, kuzeyinin ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 4°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak, iç kesimlerinde kuvvetli kar ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmurlu, il merkezi kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yer yer kuvvetli kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli kar ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 0°C

Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı

KARS -8°C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA -3°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

VAN -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve güneyinde kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ile Ege'de tam fırtına; Doğu Karadeniz ile Akdeniz’de fırtına; Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 8 ila 10; Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 6 ila 8, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 5,0 m; Görüş: Zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 8 ila 10 kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0 m, Görüş: Zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 8 ila 10 kuvvetinde, Dalga: 4,5 ila 5,5 m; Görüş: Zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden; Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Güneyli yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: Orta.

7 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

11 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ





