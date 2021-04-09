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Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (9 Nisan yurtta hava durumu)

09.04.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Nisan verilerine göre İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat (9 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak ile birlikte yerel dolu yağışı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Rakımı 400 m ve üzeri) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve iç kesimlerinde (400 m üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

14.13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Ege ve Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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