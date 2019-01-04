Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Balıkesir ve Çanakkale'de kar yağışı başladı.
Tekirdağ'da beklenen kar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı.
Kar yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen trafiğe kapandı.
Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yoğun kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu, kısmen trafiğe kapandı. Birçok araç yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekipler, tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15, Kofçaz ilçesinde 10, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 12 santimetreye ulaştı.
Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarındaki çalışmalarına başladı.
Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞI
Çanakkale'de beklenen kar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.
Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.
Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Balkanlar'dan geleceği belirtilen soğuk hava dalgası, Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Keşan ilçesinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelininde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleriyle Erzurum, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Yağışlar, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği de tahmin ediliyor.
Denizlerde ise Batı Karadeniz'de tam fırtına, Doğu Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve Güney Ege'de fırtına bekleniyor.
İBB'DEN KAR VE BUZLANMA HAZIRLIĞI
Meteoroloji'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.
(AJANSLAR)
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