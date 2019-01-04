Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

Kar ve tipi nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu, kısmen trafiğe kapandı. Birçok araç yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yoğun kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.

Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan geleceği belirtilen soğuk hava dalgası, Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Keşan ilçesinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelininde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleriyle Erzurum, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.