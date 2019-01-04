HABER

Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 05:01 | Son Güncelleme

Metetoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı başladı. Kar yağışının İstanbul'un batısındaki ilçelerde de görülmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı önlemlerini aldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Balıkesir ve Çanakkale'de kar yağışı başladı.

Tekirdağ'da beklenen kar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini fırtına şekilde göstermeye başladı.

Kar yağışının başlamasının ardından kısa sürede ilçe beyaza bürüdü.

KIRKLARELİ'NDE YOĞUN KAR

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen trafiğe kapandı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yoğun kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu, kısmen trafiğe kapandı. Birçok araç yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

20190103_2_34245064_40417481_Web

Ekipler, tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15, Kofçaz ilçesinde 10, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 12 santimetreye ulaştı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarındaki çalışmalarına başladı.

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE KAR YAĞIŞI

Çanakkale'de beklenen kar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı.

Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.

20190103_2_34245306_40417807_Web

Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan geleceği belirtilen soğuk hava dalgası, Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Keşan ilçesinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelininde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleriyle Erzurum, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışlar, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği de tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de tam fırtına, Doğu Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

İBB'DEN KAR VE BUZLANMA HAZIRLIĞI

Meteoroloji'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.

İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı. Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

(AJANSLAR)


PARTNERNe kadar büyüttüler!Ne kadar büyüttüler!
İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldüİzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü
Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği illerHaberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar kar yağışı Meteoroloji kar uyarısı

En Çok Okunan Haberler

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.