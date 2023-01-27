Meteoroloji uyarmıştı! İzmir Çeşme'de sağanak yağış başladı, şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapılmıştı. Vatandaşlardan tedbirli olunması istenen uyarının ardından Çeşme’de sağanak etkisini göstermeye başladı.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

İlçede gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra art arda çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu.

Cep telefonu kamerası ile güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü.

Öte yandan sağanak yağışın etkisini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. (İHA)