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Meteoroloji uyarmıştı! İzmir Çeşme'de sağanak yağış başladı, şimşekler geceyi aydınlattı

27.01.2023 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece saatlerinde şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ünlü tatil merkezinde sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji uyarmıştı! İzmir Çeşme'de sağanak yağış başladı, şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapılmıştı. Vatandaşlardan tedbirli olunması istenen uyarının ardından Çeşme’de sağanak etkisini göstermeye başladı.

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ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

İlçede gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra art arda çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu.

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Cep telefonu kamerası ile güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü.

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Öte yandan sağanak yağışın etkisini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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