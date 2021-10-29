Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat (29 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güneyi ve batı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da 3 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

17 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Cumartesi günü Türkiye'nin doğu bölgelerinde, pazar günü ise yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

29 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı





