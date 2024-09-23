Metin Arolat'ın cenazesi sonrası Gülben Ergen gündemde! "Kameraları görünce ağladı" dendi yanıt şaşırttı

Sahnede aniden fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. eşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenen ünlü şarkıcının dostları da oradaydı.

Gülben Ergen ve Gülşen'in cenazede ağladığı anlar da kameralara yansıdı. Gülben Ergen'in o hallerini gören Seren Serengil ise kendini tutamadı.

"HER OLAYDAN ROL ÇALMA..."

"Allahım bunun her olaydan rol çalmaları... Sanki her gün görüşüyor, yakını gibi. Orada yapma bari ya!" yorumunda bulunan Seren Serengil'den sonra cenazede olan Sevda Demirel'den de paylaşım geldi.



Geçtiğimiz günlerde şeriat övgüsünde bulunarak tepki çeken Sevda Demirel Gülben Ergen'i ''samimiyetsiz'' olmakla suçladı.

Demirel, ''Bu tiyatroya daha fazla dayanamayacağım'' diyerek Ergen'e sosyal medya üzerinden eleştiride bulundu. Sevda Demirel "Kameraların olmadığı yerde gülen ve devamlı gülen bir kadın kameraları görünce de hıçkırıklarla ağladı" dedi.

NARİN FOTOĞRAFLARIYLA YANIT

Gülben Ergen ise isim vermeden hakkında söylenenlere şu sözlerle yanıt verdi:

Vasıfsız kişiler ve şahsıma söylenenler, Narin’in bulunamayan katillerinden, çözülemeyen cinayetten, sebebi hâlâ bilinmeyen 8 yaşında bir kız çocuğundan önemli değil. Zerre cevap alamazsınız benden."